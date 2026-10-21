La delegata regionale dell’Unione Insigniti-Uir Valle d’Aosta cavaliere Anna Fosson con – alla sua sinistra – il cavaliere Giancarlo Telloli, hanno preso parte venerdì e sabato scorsi, 9 e 10 ottobre, al congresso nazionale Associazione Uir delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, a Bari. Nella foto con loro da sinistra il presidente regionale Uir Puglia Giovanni Carella e il presidente nazionale Uir ufficiale Antonello De Oto.
Anna Fosson e Giancarlo Telloli a Bari
Redazione · Pubblicato il
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