Anna Fosson e Giancarlo Telloli a Bari

La delegata regionale dell’Unione Insigniti-Uir Valle d’Aosta cavaliere Anna Fosson con – alla sua sinistra – il cavaliere Giancarlo Telloli, hanno preso parte venerdì e sabato scorsi, 9 e 10 ottobre, al congresso nazionale Associazione Uir delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, a Bari. Nella foto con loro da sinistra il presidente regionale Uir Puglia Giovanni Carella e il presidente nazionale Uir ufficiale Antonello De Oto.