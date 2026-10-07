Appuntamento democristiano a Saint-Vincent

SAINT-VINCENT (fci) E’ previsto anche un intervento, in collegamento, della premier Giorgia Meloni, al tradizionale appuntamento democristiano di Saint-Vincent, in programma da ieri venerdì 2 e fino a domenica 4 ottobre, nella Sala comunale di Saint-Vincent.
Nato nella Prima Repubblica per iniziativa di Carlo Donat-Cattin e ripreso nella Seconda dalla “Dc con Rotondi”, la tre giorni vedrà gli interventi dei ministri Tommaso Foti, Matteo Piantedosi e Gilberto Pichetto Fratin, oltre a Guido Crosetto, Daniela Santanchè, Andrea Delmastro Delle Vedove, Lucio Malan, Mariastella Gelmini, Luigi Marattin, Luigi Sbarra e Saverio Romano.
Al centro dei lavori il libro di Gianfranco Rotondi “Il partito italiano. Dalla DC a Berlusconi a Meloni”, che propone una riflessione sulla continuità dell’elettorato conservatore italiano, dalla Democrazia Cristiana al centrodestra guidato da Berlusconi, fino alla stagione politica di Giorgia Meloni.
Il volume darà lo spunto anche per un ricordo di Silvio Berlusconi, che nel 2005 a Saint-Vincent fu eletto presidente d’onore della Dc. A chiusura dell’evento, domenica 4 ottobre, sarà celebrata anche una messa in sua memoria.