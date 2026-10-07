Parte lo Sportello di Sviluppo Locale “Local plus” all’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin

AOSTA (fci) Parte lunedì prossimo, 12 ottobre, lo Sportello di Sviluppo Locale “Local plus”, il nuovo servizio di sportello sul territorio attivato dal Gal Valle d’Aosta.

L’iniziativa nasce dall’esperienza dello sportello mobile sperimentata dal Gal a partire dal 2021, con l’idea di rinnovare il servizio per la programmazione 2023-2027, proponendolo in forma più stabile e ampliandone le attività, attraverso il coinvolgimento delle Unités des Communes valdôtaines.

“Local plus” sarà quindi attivato da metà ottobre sul territorio dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin, la prima ad aver aderito all’avviso di manifestazione di interesse pubblicato dal Gal, ancora aperto a tutte le Unités interessate ad avviare il servizio.

“È un’occasione importante per il nostro territorio e ci auguriamo che venga sfruttata al meglio – dichiara Mauro Duroux, presidente dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin – Le misure e le programmazioni del GAL mettono a disposizione fondi e opportunità significative, ma queste risorse producono effetti reali solo se riescono ad arrivare davvero sul territorio. Lo sportello rappresenterà uno strumento di prossimità: un punto di contatto concreto tra la programmazione e chi ogni giorno amministra, produce e investe nella nostra Unité”.

Lo sportello sarà gestito dal personale del Gal e, oltre a fornire informazioni sui bandi, offrirà assistenza gratuita ai cittadini, alle aziende, agli Enti e al loro personale per la presentazione di un progetto o per un supporto nell’attività di rendicontazione. Potranno inoltre essere organizzati incontri in presenza specifici per piccoli gruppi di privati o imprese, potenziali beneficiari e destinatari dei bandi.

“Con la sperimentazione di questo nuovo servizio – spiega la coordinatrice del Gal, Marta Anello – intendiamo favorire l’avvio di nuove progettualità, anche incentivando la collaborazione tra gli Enti e le imprese, e, contemporaneamente, contribuire ad aumentare le competenze sul territorio in materia di accesso ai finanziamenti europei. Per tutto il periodo di apertura del Bando PIF (fino a fine febbraio 2027), “Local plus” sarà un presidio importante sul territorio dell’Unité per dare un supporto personalizzato alle aziende interessate a presentare un progetto”.

Lo sportello sarà attivo per 2 mezze giornate al mese in orario mattutino (lunedì 12 e 26 ottobre, lunedì 9 e 23 novembre, lunedì 14 e 21 dicembre), dalle 9 alle 13, nella sala al piano terra del Municipio di Châtillon. Il calendario degli appuntamenti è attualmente fissato fino a dicembre 2026, ma il servizio proseguirà anche per tutto il 2027, indicativamente ogni secondo e quarto lunedì del mese.

L’accesso allo sportello è gratuito ma è preferibile fissare un appuntamento contattando il Gal Valle d’Aosta (0165 524302 o 327 9767913, mail info@gal.vda.it) o l’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin (0166 5697-33-39 – mail areeinterne@cm-montecervino.vda.it)