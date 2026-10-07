Giornata nazionale del veicolo d’epoca, 150 persone domenica scorsa radunate a Carema ospiti del Gruppo Peila

CAREMA (btb) La calorosa e competente accoglienza di Gianluca Peila e della moglie Alessandra rimarrà nei ricordi delle 150 persone che domenica scorsa, 27 settembre, si sono radunate a Carema all’interno del moderno edificio del Gruppo Peila, concessionaria Suzuki molto conosciuta ed apprezzata in Valle d’Aosta, dove ha una sede all’Amérique di Quart da oltre 20 anni.

Per la Giornata nazionale del veicolo d’epoca, che ricorreva appunto domenica, i dirigenti del Cameva, Club auto moto storiche valdostano, e del Club Ruote Storiche in Canavese si sono messi d’accordo per organizzare la manifestazione in un luogo di incontro tra Aosta ed Ivrea e non poteva esserci scelta migliore di “casa” Peila.

E’ a Carema quindi che in mattinata sono confluiti dalla nostra regione e dal Canavese 70 mezzi, dei quali 34 partiti in corteo da Aosta. “L’evento – commenta Jean Claude Aiazzi, delegato del Cameva per l’occasione – è riuscito molto bene, tra cultura, convivialità e la visita all’esposizione dei mezzi d’epoca facenti parte della collezione Peila.”

A Carema sono stati anche premiati Gino Perrin di Torgnon per la sua Fiat 600, un modello ritenuto “auto del cuore” per molti dei partecipanti, e Pascal Detournay di Antey-Saint-André per l’eleganza della Lancia Flaminia Convertibile Superleggera che lo ha accompagnato.

Tra le auto partecipanti arrivate dalla Valle d’Aosta molto apprezzate sono state le 2 Lancia Fulvia fanalone 1600 HF dei soci aostani del Cameva Angelo Boscolo e Mauro Bragardo e la particolare Lancia K Coupé di Christian Danieli di Gressan, prodotta per solamente 2 anni nel 1997 e 1998