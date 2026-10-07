Segretari comunali, ecco la nuova «mappa» regionale

AOSTA (fci) E’ arrivata l’ufficialità: Jeannette Grosjacques lascia Charvensod e Pollein ed è la nuova segretaria generale del Comune di Aosta, dove ha preso servizio giovedì 1° ottobre e sostituisce Stefano Franco. L’Agenzia regionale dei segretari martedì scorso, 29 settembre, ha completato le assegnazioni che riguardano tutta la regione, con l’estrazione a sorte dell’unico ambito, quello fra i comuni di Torgnon, Chamois e Saint-Denis, che non aveva individuato il proprio segretario: sarà Iolena Di Giacomo, l’unica ancora disponibile tra gli iscritti all’albo regionale.

Sugli ambiti convenzionati, a Bionaz e Ollomont è stato confermato Gianluca D’Introno; Émarèse e Valsavarenche Giovanni Lovisetti; Avise e Valgrisenche Stefania Travasa; ad Antey-Saint-André e La Magdeleine arriva invece Stefania Spagnolo; a Introd, Rhêmes-Notre-Dame e Rhêmes-Saint-Georges è stata assegnata Lucia Vauthier; a Allein, Doues e Oyace resta Edoardo Tango e a Étroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses Eloisa Donatella D’Anna; a Arvier e Saint-Nicolas arriva Maria Ida Elisa Marietty; Fontainemore, Lillianes e Perloz resta Cinzia Bieler; Hône e Pontboset prendono Elisabeth Favre; Roisan e Valpelline scelgono Loris Chioditti; a Brusson e Challand-Saint-Anselme arriva Roberta Tamburini e Chambave e Pontey Marie Françoise Quinson; La Thuile e Pré-Saint-Didier confermano Alberto Vaglio; Jovençan e Villeneuve scelgono Fabrizio Desaymonet; Champdepraz e Montjovet confermano Patrizia Longis e Arnad e Issogne Fabio Stevenin; a Gaby, Issime e Unité Walser arriva Paola Rollandoz; a Champorcher e Donnas Elena Valenti; Gignod e Verrayes avranno Marcella Massa; Brissogne e La Salle prendono Laura Colantuono; a Challand-Saint-Victor e Verrès resta Elisa Manuela Valentino; Bard, Fénis e Saint-Marcel scelgono Laura Morelli; Charvensod e Pollein Daniela Piassot; Aymavilles e Sarre restano con Sabina Rollet; alle Unité Mont-Cervin e Unité Mont-Émilius confermata Gabriella Sortenni; a Morgex e all’Agenzia regionale dei segretari Matilde Tango.

Sugli enti singoli: Gressoney-La-Trinité conferma Stefania Rollandoz; Gressoney-Saint-Jean sceglie invece Viola Jaccond; Cogne resta con Emanuela Mezzetta; Ayas prende Roberto Artaz; Valtournenche si tiene René Rey; Courmayeur prende Corrado Cantele; Nus sceglie Francesco Palumbo Piccionello; a Saint-Pierre arriva Daniele Giuseppe Restano; Gressan rimane con Josette Grimod e Saint-Christophe con Mauro Ravasenga; Pont-Saint-Martin resta con Paola Clapasson; Quart sceglie Nicoletta Dalto; Châtillon resta con Sara Chapellu e Saint-Vincent con Riccardo Mantegari; l’Unité Grand-Combin conferma Angela Battisti, l’Unité Valdigne-Mont-Blanc Alberto Rossero, l’Unité Mont-Rose Elvina Consol, e l’Unité Évançon Sergio Vicquéry, mentre la Grand-Paradis sceglie Patrizia Mauro.