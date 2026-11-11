AOSTA (fci) Le consorterie valdostane tornano al centro del dibattito pubblico: antiche forme di gestione collettiva di boschi, pascoli, alpeggi e infrastrutture rurali, le consorterie non sono solo un retaggio storico, ma un possibile fattore di sviluppo per il futuro della montagna. È questo il tema dell’incontro pubblico «Les consorteries valdôtaines facteur d’evolution de notre montagne» organizzato dall’Association des Anciens Syndics de la Vallée d’Aoste, con il patrocinio del Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta-Celva e la collaborazione di Autonomies Biens Communs Vallée d’Aoste (ABC VdA) e del Réseau des consorteries et des biens communs de la Vallée d’Aoste. L’appuntamento è per venerdì prossimo, 13 novembre, alle 16 nella Sala Bim del Celva in piazza Narbonne ad Aosta. Apriranno i lavori Alex Micheletto presidente del Celva, Gian Marco Grange presidente de l’Association des anciens Syndics de la Vallée d’Aoste. Il cuore dell’incontro sarà dedicato agli aspetti più attuali e delicati per chi amministra o fa parte di una consorteria: la procedura di riconoscimento, il sistema di pubblicità immobiliare e la redazione dei nuovi statuti. Interverranno Robert Louvin professore aggregato di Diritto pubblico comparato all’Università di Trieste, Antonio Marzani notaio, Adriano Consol avvocato e presidente di Autonomies Biens Communs Vallée d’Aoste e Damien Charrance agronomo, presidente Réseau des consorteries et des biens communs de la Vallée d’Aoste.