Conferenza su Gianfranco Miglio

“Il federalismo di Gianfranco Miglio a 25 anni dalla sua scomparsa” è il titolo della conferenza ospitata nella serata di venerdì scorso, 30 ottobre, nel Salone ducale del Municipio di Aosta, organizzata dalle Fondation Emile Chanoux. Il suo presidente, Luciano Caveri, con Gianfranco Miglio condivise un comune percorso di amicizia da parlamentari a Roma. Ideologo della Lega Lombarda di Umberto Bossi, carismatico docente di Scienza Politica sino al 1990 all’Università Cattolica di Milano, dove fu preside della Facoltà di Scienze politiche per ben 30 anni, dal 1959 al 1989, Gianfranco Miglio fu allievo di un grande storico valdostano come Alessandro Passerin d’Entrèves e da sempre propugnatore della trasformazione dell’Italia in stato federale, venne eletto senatore nel 1992. Venerdì scorso Luciano Caveri ha dialogato con il professore Stefano Bruno Galli, docente di Storia del Pensiero politico all’Università statale di Milano, anch’egli studioso di autonomia e regionalismo, curatore di un’edizione di “Federalismo e autonomie” di Émile Chanoux. L’incontro si è concluso con l’intervento di François Stevenin, che ha ricordato la sua amicizia con Gianfranco Miglio e con Umberto Bossi.