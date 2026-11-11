L’Associazione Genitori Separati: «Regolamento per l’assegnazione dei benefici pubblici»

AOSTA (zgn) Dopo la nomina della nuova Giunta regionale, L’Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori, presieduta da Ubaldo Valentini, in una nota auspica che venga disposto «Un Regolamento per l’assegnazione dei contributi e dei benefici pubblici ad ambedue i genitori non più conviventi e soprattutto va istituito un Registro regionale dei sussidi e dei contributi (accessibile solo ai servizi, al tribunale e ai politici) elargiti dagli enti locali della Valle d’Aosta per evitare, come avviene oggi, che molte madri percepiscano anche oltre ventimila euro all’anno di elargizioni pubbliche, mentre il padre è costretto ad andare a mangiare alla Caritas o vivere in macchina». Secondo l’Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori inoltre «Va riformulato anche il Regolamento per l’assegnazione dell’edilizia pubblica, tenendo conto che l’emergenza abitativa talvolta è molto più palese nel padre che nella madre e occorre tener conto che la bigenitorialità si garantisce ai genitori, e ai minori, solo se c’è la pari dignità abitativa tra i due genitori. Per la complessità della situazione dei separati in Valle d’Aosta sarebbe indispensabile creare una Consulta regionale con la partecipazione di tutti coloro che seguono, a vario titolo, questa emergenza».