Laurent Viérin: «Impianti di risalita, continueremo ad investire in questo settore»

AOSTA (btb) ”Innanzitutto voglio ringraziare l’amico Gigi Bertschy per il lavoro fatto alla guida di un Assessorato sicuramente impegnativo.” Con queste parole Laurent Viérin commenta il giorno dopo la sua nomina, avvenuta nella serata di giovedì il passaggio di consegne tra 2 colleghi, entrambi già esponenti dell’Union Valdôtaine Progressiste e protagonisti centrali nella réunification tra le diverse anime del popolo unionista.

“Le priorità sono senz’altro quelle dei trasporti. – evidenzia Laurent Viérin – Si tratta di urgenze, a partire dalla ferrovia che ha un cronoprogramma da seguire con attenzione. Così come è importante il dibattito sull’Aosta-Pré-Saint-Didier, che merita di essere approfondito.”

“Altro aspetto di assoluto rilievo sono le stazioni sciistiche, oggetto di investimenti strategici negli ultimi anni, dalla Stella di Pila alla futura funivia del Cervino, passando per il rinnovamento di decine di impianti. Continueremo sicuramente – afferma Laurent Viérin – ad investire in questo settore che è sempre più un traino per il nostro turismo.”

“Da questa mattina (ieri, venerdì, ndr) sono in ufficio in piazza della Repubblica. E’ evidente – spiega Laurent Viérin – che si tratta di un Assessorato dalle tante competenze e che richiede una notevole applicazione, come ha dimostrato Gigi Bertschy. Per me è iniziata una nuova avventura nei settori dello sviluppo economico, della formazione e del lavoro, dei trasporti e della mobilità sostenibile, ricordando anche l’artigianato e le grandi manifestazioni, come la Foire de Saint Ours, che hanno pure tanta importanza per il turismo. E’ una nuova sfida che ho accettato e che affronterò con umiltà, spirito di servizio e senso di responsabilità, per un settore che porta con sé diversi settori trasversali e deleghe vaste e complesse. Ma anche sfidanti e stimolanti, che cercherò – come sempre – di seguire con i pochi elementi che ritengo fondamentali: l’applicazione, lo studio dei dossiers, la squadra e il lavoro quotidiano. Sapendo che non sarà facile.”

Per Laurent Viérin è stato pure importante il metodo seguito per risolvere in tempi rapidissimi la crisi di governo e per garantire continuità all’attività della Regione, senza spostare equilibri. “Una riflessione che mi permetto è quella di evidenziare come sia stato valorizzato il concetto di federalismo dal punto di vista territoriale. La nuova Giunta rappresenta la geografia della Valle d’Aosta, mai prima d’ora un Presidente era arrivato dalla Coumba Freide, così come adesso è pure valorizzata nell’Esecutivo la comunità del Mont Emilius che vanta oltre il 20 per cento della popolazione valdostana.”

“Ringrazio il presidente Aurelio Marguerettaz per avere riposto la fiducia in me, il Mouvement ed i suoi eletti, così come i componenti della maggioranza, ed anche alcuni della minoranza, per le parole riservatemi, ed in generale tutte le persone che, con i loro messaggi, hanno espresso il loro apprezzamento nell’immaginare questo nuovo percorso. Soprattutto ringrazio le persone che hanno sempre creduto in me e che mi sono state vicine – non solo nei momenti belli – in questi anni. Infine mi sia consentito un particolare apprezzamento alla mia famiglia – mia moglie Christel, mio papà Dino e il piccolo Mathieu su tutti – senza il cui affetto, presenza e vicinanza, non avrei oggi la stessa determinazione per affrontare questa nuova sfida.”