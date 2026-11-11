Aurelio Marguerettaz nuovo Presidente

A un anno dal debutto della legislatura, la Regione cambia guida. Aurelio Marguerettaz, commercialista di 63 anni, esponente di primo piano dell’Union Valdôtaine, è stato eletto Presidente dal Consiglio Valle nella serata di giovedì scorso, 5 novembre. Non cambia la maggioranza: come Renzo Testolin, è sostenuto dagli autonomisti (Uv e Centro Autonomista) e da Forza Italia. E’ stato eletto con 21 voti, a sorpresa 1 in più di quelli che poteva garantire la maggioranza. Lo stesso esito ha avuto la votazione della Giunta, dove Laurent Viérin subentra a Luigi Bertschy, diventato capogruppo Uv. Il cambio al vertice arriva dopo la caduta dell’ex presidente Renzo Testolin, dichiarato ineleggibile dalla Corte d’Appello di Torino per avere superato il numero massimo dei mandati previsti da una norma regionale. La sfida del nuovo esecutivo sarà “di rendere visibile con risultati concreti ciò che l’autonomia consente di fare per i valdostani, una scuola che rimane aperta in una vallata, delle cure accessibili, una famiglia che trova un’abitazione, un’impresa che può investire e un giovane che decide di abitare qui”, ha detto Aurelio Marguerettaz presentando il programma. Il neo eletto vuole avviare con il governo centrale “relazioni fondate sulla lealtà istituzionale, rispetto e soluzioni” e ha invitato i gruppi che si riferiscono ai partiti nazionali “di maggioranza o di opposizione” di mettersi a disposizione della comunità.

Il Pd, alleato dell’Union Valdôtaine nella scorsa legislatura, ha letto nella relazione del neo presidente “molti elementi condivisibili che confermano indirizzi che avevamo contribuito a costruire”. Anche la Lega è “disponibile al confronto, ma senza firmare cambiali in bianco”. Fratelli d’Italia si augura che “finisca il muro contro muro che ha caratterizzato il precedente governo”. Tra le voci fuori dal coro quella della capogruppo di Avs, Chiara Minelli, che ha ricordato che Aurelio Marguerettaz è il decimo presidente in 10 anni. “Questo ennesimo cambio – ha detto – non è solo il frutto dell’instabilità che caratterizza la Regione”, ma una “crisi” che ha avuto origine dal “mancato rispetto di una legge regionale, sancito da un Tribunale ordinario e da una Corte d’Appello”.