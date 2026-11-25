AOSTA (pcy) Martedì scorso, 17 novembre, l’auditorium comunale di Nus ha ospitato la presentazione dell’albo a fumetti dal titolo «Tre vite per l’autonomia della Valle d’Aosta-Trois vies pour l’autonomie de la Vallée d’Aoste» a cura dello storico Jean Louis Crestani in compagnia degli autori Erika Centomo, che ha ideato la sceneggiatura, e Mattia Surroz, fumettista originario di Brusson, autore Disney.

«Queste iniziative – dichiara il presidente del Celva, Alex Micheletto – nascono dalla volontà di custodire e trasmettere una memoria collettiva che rappresenta il fondamento della nostra comunità e delle nostre istituzioni. E’ un’opera fortemente voluta dal Celva, frutto di oltre due anni di lavoro, che intende offrire uno strumento innovativo per avvicinare cittadini e nuove generazioni alla storia della nostra Regione». La ricorrenza richiama una pagina della storia istituzionale della Valle d’Aosta: il ritorno alla toponomastica ufficiale e la ricostituzione dei Comuni soppressi durante il regime fascista.

«Il 17 novembre è una data significativa e simbolica di rilievo. – afferma Jean Louis Crestani – Lo stesso giorno del 1946 le cittadine i cittadini valdostani andarono finalmente a votare per molti Comuni della Valle appena ricostituiti. La tornata elettorale fu completata il 24 novembre successivo».

Il fumetto presenta alcune vicende della vita di tre grandi protagonisti della storia valdostana: Emile Chanoux, Federico Chabod e Maria Ida Viglino. Durante la serata le loro vicende sono state narrate da Jean Louis Crestani, Veronica Andorno, Diego Veneziano e Alberto Sisto.

«Ricordare queste figure significa riaffermare il valore delle nostre radici e di un’Autonomia capace di tradursi in scelte concrete nell’interesse dei valdostani. – dichiara il presidente del Consiglio regionale, Stefano Aggravi – Per questo il Consiglio regionale sostiene con convinzione un progetto che avvicina anche le nuove generazioni alla nostra storia».

«Fondamentale è stato il contributo musicale del Conservatorio della Valle d’Aosta – prosegue Jean Louis Crestani – con Agata Rosa, Jean Contoz, Nicole Chodakowska, Nicolò Giachino e Alessandro Noto che hanno eseguito brani di Bach, Crusell e Rossini per creare la giusta atmosfera di accompagnamento alle voci narranti».

La serata si è conclusa con un’interessante intervista ai due fumettisti Erika Centomo e Mattia Surroz.

Il volume e la sua presentazione sono stati promossi dal CELVA, dal Consiglio Regionale della Valle d’Aosta, dal Comitato per l’ottantesimo della Liberazione, dell’Autonomia e della Resistenza e dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta nell’ambito delle celebrazioni per l’80° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell’Autonomia della Valle d’Aosta.

Realizzata anche in lingua francese, la pubblicazione sarà distribuita a tutti i Comuni valdostani, con l’obiettivo di renderla uno strumento di approfondimento della storia locale e un supporto per le attività didattiche e i percorsi di educazione civica.

Caterina Pizzato