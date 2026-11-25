AOSTA (fci) Si è concluso nella serata di giovedì 19 novembre l’incontro – durato oltre 8 ore – in Confindustria tra i vertici della Cogne Acciai Speciali e i rappresentanti sindacali. Si è nel vivo della trattativa sul contratto integrativo, ma non è stato trovato un accordo sui contenuti del rinnovo.

Hans Pistolesi della Cisl parla di sindacati uniti nel proporre un’apertura sulla flessibilità degli orari e mettendo in discussione il compenso per gli straordinari. Fermi invece su altri punti: il compenso per le maggiorazioni notturne, smartworking per gli impiegati e la conciliazione vita-lavoro per i turnisti. L’azienda ha comunicato che il reparto Esr-Var tornerà a lavorare con il sistema 20+1, su 4 squadre. Una notizia positiva, legata ai carichi di lavoro previsti. La richiesta ora è di un passo avanti della Cogne verso i lavoratori. Prossimo incontro venerdì 27 novembre alle 8.45.