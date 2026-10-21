Cassa Depositi e Prestiti, le opportunità di finanziamento per i Comuni montani

COURMAYEUR (fci) Uncem-Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani e Cassa Depositi e Prestiti hanno promosso a Courmayeur – mercoledì scorso, 14 ottobre – l’incontro “Insieme per il Territorio in Valle d’Aosta. CDP come partner strategico delle pubbliche amministrazioni”, alla Fondazione Courmayeur Mont Blanc, con il patrocinio della Fondazione.

Al centro dell’iniziativa è stato il ruolo strategico di Cassa Depositi e Prestiti nel sostenere gli investimenti degli Enti locali, le opportunità di finanziamento per i Comuni montani e le nuove prospettive della finanza pubblica territoriale, anche alla luce delle novità contabili e degli scenari per i bilanci 2027-2029. «I territori montani hanno bisogno di investimenti, capacità progettuale e strumenti finanziari adeguati alle loro specificità. La collaborazione tra Comuni, Uncem e Cassa Depositi e Prestiti è fondamentale per rafforzare le autonomie locali, sostenere i servizi e costruire nuove opportunità economiche e sociali. Occorre superare la frammentazione e puntare su strategie territoriali condivise, capaci di generare sviluppo e attrarre risorse», evidenziano Marco Bussone presidente nazionale Uncem, e Jean Barocco consigliere nazionale Uncem per la Valle d’Aosta.

Le conclusioni sono state affidate a Jean Barocco: «L’incontro ha rappresentato un’occasione concreta per rafforzare il dialogo tra istituzioni, sistema finanziario pubblico e amministrazioni locali, valorizzando il ruolo dei Comuni e delle loro forme associative nella costruzione del futuro della montagna valdostana», ha dichiarato.