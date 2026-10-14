Proposta di legge contro i costi dell’energia

AOSTA (fci) La maggioranza regionale sta elaborando, all’interno di un gruppo di lavoro, una proposta di legge sul sostegno alle famiglie contro i costi dell’energia. Lo ha comunicato il capogruppo del Centro autonomista, Marco Viérin. “Nella maggioranza lavoriamo con assiduità, in un gruppo di lavoro con altri colleghi, ad una proposta da portare all’esame delle commissioni e dell’aula: una proposta che guardi al futuro e non solo al 2026, non un’iniziativa spot del momento”, ha dichiarato, ricordando che “sull’energia la Regione ha solo una competenza concorrente: per questo serve una legge solida”. “Se l’obiettivo è il fare, – ha proseguito Marco Viérin – non possiamo perderci nelle virgole: quando la proposta arriverà in aula, dobbiamo puntare tutti all’obiettivo, affinché sia esaminata e sostenuta in maniera vera, non fittizia”.