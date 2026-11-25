Si è svolto mercoledì scorso, 18 novembre, un nuovo appuntamento della rassegna «Pillole di formazione» organizzato da Anci Giovani Valle d’Aosta. L’incontro – particolarmente riuscito ed apprezzato – era dedicato al cerimoniale, ai suoi principi e alle sue regole essenziali. Ne ha parlato Anna Fosson (terza da destra), che di questo si è occupata a lungo per l’Amministrazione regionale.