AOSTA (fci) De mercredi 18 à vendredi 20 novembre, à Bruxelles, une délégation de la section valdôtaine de l’Assemblée parlementaire de la francophonie, composée par le président délégué Marco Viérin et les conseillers Michel Martinet et Jean-Pierre Guichardaz, a participe à la 38e Assemblée régionale Europe de l’Apf.

«Pour quelqu’un qui vient de la Vallée d’Aoste, parler de langues, de plurilinguisme et de citoyenneté n’est pas un exercice théorique. C’est parler de notre histoire, de notre identité et de notre avenir. – a déclaré Michel Martinet dans son intervention – La Vallée d’Aoste est une petite région au cœur des Alpes, mais elle porte une expérience particulière. Notre autonomie est aussi née de la nécessité de protéger une identité, une culture et une langue. Pour nous, défendre le français et notre patrimoine linguistique n’a jamais signifié nous fermer aux autres. Au contraire, notre plurilinguisme est une ouverture: vers l’Italie, vers la France, vers la Suisse et vers l’Europe.

C’est là, à mon avis, le véritable enjeu politique. Le multilinguisme ne doit donc pas être considéré comme une concession accordée à quelques minorités. C’est une question de démocratie et d’égalité. Une Europe qui respecte ses citoyens doit aussi respecter leur droit à être entendus.

Aujourd’hui, face aux replis identitaires et aux tentations d’uniformisation, nous devons éviter deux erreurs opposées: celle de ceux qui veulent enfermer les identités derrière des frontières, et celle de ceux qui pensent que l’uniformité est une condition du progrès».