AOSTE (ces) Une délégation valdôtaine a pris part le 17 novembre au 1er Forum sur les communs fonciers organisé à Paris, au siège de l’Unesco, par la Chaire VALCOM (projet de recherche participative avec les populations locales et les élus, en France et à l’étranger) dirigée par le Jean-François Joye et par le sociologue Olivier Chavanon.

La délégation se composait des représentants de ABC (Autonomies et biens communs Vallée d’Aoste) Adriano Consol et Robert Louvin, et du Réseau des consorteries valdôtaines avec Damien Charrence.

L’exposition de l’avocat Consol a été ecoutée avec beaucoup d’intérêt notamment là où elle a mis en exergue l’importance de la loi régionale 19 de 2022 dans la relance des consorteries. Reconnaître une personnalité juridique privée c’est leur confier une grande responsabilité et leur permettre de retrouver une liberté d’action qui sera déterminante dans les années à venir.

Robert Louvin a, pour sa part, évoqué, devant l’assemblée générale la nécessité que tous les communs fonciers d’Europe – et il s’agit de milliers de copropriétés collectives – se fassent entendre ensemble et, suivant l’exemple de notre Vallée où les consorteries se sont déjà unies au sein du Réseau, se dotent d’un outil commun.

La naissance d’une Fédération européennes de communs fonciers serait l’outil idéal pour accompagner nos territoires, notamment à la montagne, dans leur évolution, pour surmonter les obstacles qui se présentent jour par jours sur leur chemin.