AOSTA (fci) L’Ufficio mutui è stato trasferito nella nuova sede di regione Borgnalle 12, ad Aosta, al secondo piano. Per consentire le operazioni di trasloco e la conseguente riorganizzazione, lo sportello e gli uffici sono temporaneamente chiusi fino a venerdì 27 novembre. A partire da lunedì 30 novembre riceveranno il pubblico su appuntamento. Il martedì, dalle 9 alle 12, sarà inoltre possibile recarsi agli uffici anche senza appuntamento.

Le domande di mutuo devono essere inviate via e-mail all’indirizzo istanzadimutuo@regione.vda.it.

In particolare la domanda deve essere sottoscritta dal richiedente, allegando copia della carta d’identità; l’imposta di bollo deve essere assolta tramite la procedura telematica pagoPA e la ricevuta di avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda; tutti i file devono essere in formato PDF (non sono accettate fotografie).

È possibile scaricare i moduli di presentazione della domanda sul sito della Regione autonoma Valle d’Aosta al link https://www.regione.vda.it/finanze/mutui_abitazione/default_i.aspx.

Per informazioni, ci si può rivolgere alla Struttura Credito e previdenza ai seguenti recapiti: telefono 0165 527861 e 0165 527862. e-mail: edilizia.residenziale@regione.vda.it.