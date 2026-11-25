AOSTA (fci) La Giunta regionale ha approvato nella seduta di ieri, venerdì 20 novembre, su proposta dell’Assessorato delle Opere pubbliche di concerto con l’Assessorato dello Sport, contributi per complessivi 418.438 euro a favore di 5 Comuni per interventi su impianti sportivi di interesse regionale.

«Migliorare la sicurezza e la funzionalità degli impianti, rinnovare le dotazioni tecniche e rendere le strutture più efficienti e adeguate alle esigenze di chi le utilizza: sono questi gli obiettivi degli interventi in questione, che riguardano strutture e servizi diversi e sono stati definiti sulla base delle necessità dei singoli Comuni » si legge in una nota. I contributi sono concessi ai sensi della legge regionale 16 del 2007, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa.

Nel dettaglio, i contributi consentiranno di realizzare interventi differenti, accomunati dall’obiettivo di mantenere e migliorare la qualità delle strutture sportive del territorio.

Ad Aosta è assegnato un contributo di 49.410 euro nell’ambito dei lavori di adeguamento e ampliamento della pista di atletica del campo Tesolin.

A Courmayeur sono assegnati 51.545 euro per rinnovare alcuni componenti essenziali dell’impianto frigorifero del Palazzetto dello Sport, attraverso la fornitura e l’installazione di 2 compressori e di uno scambiatore di calore.

A Châtillon, con 2 contributi per un totale di 122.950 euro, si interviene su altrettante strutture: 95.191 euro sono destinati agli interventi di adeguamento alla normativa antincendio del Palazzetto dello Sport «Amedeo Bortoletto», mentre 27.759 euro serviranno a riqualificare l’i mpianto di illuminazione del campo sportivo Brunod.

Il contributo più consistente, pari a 149.534 euro, è destinato a Gressoney-Saint-Jean per una serie di interventi alla Sport Haus: l’allestimento di arredi fissi nell’ambito della piscina, la manutenzione delle aree esterne e l’installazione di una palestra di arrampicata indoor.

Infine a Sarre, 44.999 euro contribuiranno alla riqualificazione dell’impianto di trattamento dell’aria a servizio degli spogliatoi e della palestra dell’AREA6TU.

«Investire sugli impianti sportivi significa valorizzare strutture che svolgono un ruolo importante nella vita delle comunità, offrendo opportunità di pratica sportiva, sia a livello amatoriale sia agonistico, e occasioni di aggregazione. Si tratta di infrastrutture che, pur facendo capo a un singolo Comune, rappresentano un punto di riferimento anche per gli utenti e le realtà sportive dei territori limitrofi, con una ricaduta positiva che va oltre i confini della singola comunità. Con questi contributi sosteniamo le Amministrazioni negli interventi necessari a mantenere gli impianti sicuri, efficienti e moderni, confermando l’attenzione della Regione verso un patrimonio sportivo che costituisce una risorsa per l’intero territorio valdostano», dichiarano gli assessori Davide Sapinet e Giulio Grosjacques.