Commemorazione dei Caduti in Guerra, Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

AOSTA (fci) Doppio appuntamento ad Aosta per le celebrazioni istituzionali di inizio novembre. Il 2 Novembre, giornata dedicata alla Commemorazione dei Caduti in Guerra, e il 4 Novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, saranno ricordati con cerimonie religiose, momenti civili e l’apertura straordinaria del Castello Cantore alla cittadinanza. Lunedì 2 novembre quindi la Commemorazione dei Caduti: il programma si aprirà alle 10.45 al Parco della Rimembranza del cimitero con la deposizione di una corona di alloro e l’alzabandiera. Alle 11.15, ci si sposterà all’Ossario dei Caduti in guerra per una seconda deposizione della corona e la celebrazione della Messa. La giornata si concluderà alle 16, sempre al Parco della Rimembranza del cimitero, con la cerimonia dell’ammainabandiera.

Mercoledì 4 novembre Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, il programma delle iniziativa partirà alle 10 alla Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista con la celebrazione della Messa. Alle 11.30, al Jardin de l’Autonomie nei pressi dell’Università si terranno gli interventi delle autorità e la consegna simbolica della bandiera italiana a un’istituzione scolastica.

Per l’occasione, il Castello Cantore aprirà le porte alla cittadinanza con visite guidate al parco, al rocciodromo e al castello stesso. Le visite sono previste a partire dalle 9 e successivamente alle 9.45, 10.30, 11.15, 14, 14.45 e 15.30. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata inviando una e-mail ad entrambi i seguenti indirizzi: suadsegr@cealpi.esercito.difesa.it – casezsegr@cealpi.esercito.difesa.it. Si tratta di un’iniziativa organizzata dall’Esercito in collaborazione con la Regione Autonoma Valle d’Aosta e la Città di Aosta.