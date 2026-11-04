Confindustria guarda la Cina: incontro con una delegazione del Consolato

AOSTA (fci) Confindustria Valle d’Aosta ha ricevuto – nella mattinata di martedì scorso, 27 ottobre – una delegazione del Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano guidata da Geng Xiewei consigliere dell’Ufficio Economico e Commerciale, Wang Mengdi secondo Segretario e Console dell’Ufficio Economico, Wu Chenjiexian viceconsole dell’Ufficio Economico e Commerciale e Michele Jin coordinatore della Camera di Commercio cinese in Italia. A riceverli il presidente di Confindustria Valle d’Aosta Francesco Turcato, il presidente Piccola Industria Giovanni Pellizzeri, quello del Gruppo Giovani Imprenditori Davide Dell’Innocenti, il direttore generale Giorgia De Fabritiis e il direttore dell’organizzazione Nicoletta Cuppone.

L’incontro ha lo scopo di creare sinergie tra il mercato valdostano e quello cinese, in particolare nella promozione dell’export italiano verso i mercati cinesi. I settori di interesse emersi nel corso dell’incontro sono: finanza, logistica, commercio digitale, industria meccanica e food. La delegazione cinese ha segnalato la China International Import Expo-CIIE, la principale fiera interamente dedicata alle importazioni in Cina la cui nona edizione si terrà a Shanghai da giovedì 5 a martedì 10 novembre.

“Questo incontro rappresenta un passo significativo per il posizionamento e l’apertura internazionale del nostro tessuto imprenditoriale regionale. La Valle d’Aosta vanta eccellenze manifatturiere, tecnologiche, agroalimentari ed energetiche che possiedono le competenze e l’innovazione necessarie per competere sui mercati globali. In un quadro economico internazionale complesso, la costruzione di ponti istituzionali e commerciali e la promozione del dialogo diretto tra imprese rappresentano la strada maestra per creare nuove opportunità di crescita reciproca. Come Confindustria Valle d’Aosta, sosteniamo con determinazione i percorsi di internazionalizzazione delle nostre aziende associate, favorendo un confronto basato sulla reciprocità, sul rispetto delle regole di mercato e sulla valorizzazione della qualità e dell’innovazione” ha dichiarato il presidente Francesco Turcato.