Sauvegarder les traditions et défendre les droits

À partir de 1860, et plus particulièrement sous la domination fasciste, le gouvernement central entreprit, tantôt ouvertement, tantôt sournoisement, la lutte contre l’usage de la langue française, en Vallée d’Aoste. Tentative absurde dirigée par le zèle de fonctionnaires bornés, qui ne pouvaient croire au patriotisme d’une population ne parlant pas la langue offi cielle. Les valdôtains, cependant, sont restés attachés à leur idiome maternel et font tout leur possible pour le conserver. C’est pourquoi, à la fi n de la dernière guerre, les valdôtains se levèrent en masse pour réclamer leurs droits et le rétablissement de la langue française. En 1948, l’Assemblée constituante italienne, reconnaissant les particularismes géographiques, économiques, linguistiques et historiques du Val d’Aoste, crée la Région autonome Valdôtaine qui est administrée par un Conseil et une Junte.

Le nouveau statut régional remet en vigueur l’enseignement du français dans les écoles, il donne à la Région un certain pouvoir législatif. La Constitution italienne prévoit aussi la transformation du pays en « zone franche ». Ainsi, la population valdôtaine fut la première minorité d’Europe qui retrouva ses libertés historiques au lendemain de la seconde guerre mondiale.

Le lecteur pourra donc constater que l’histoire n’est, à quelques détails près, qu’un perpétuel recommencement.

La cité d’Aoste, capitale de la petite mais fi ère Région autonome se montre brusquement au voyageur qui arrive de la Suisse. […] En lisant ces textes, les touristes seront en mesure de comprendre plus facilement le caractère particulier du pays et de ses habitants qui, toujours, ont su sauvegarder leurs traditions et défendre leurs droits. L’esprit calme et réfl échi des valdôtains est façonné par une histoire plus que millénaire, une vie indépendante et rude.

Malgré tous leurs efforts, les centralisateurs italiens n’ont pu faire disparaître ce particularisme. Si le touriste interroge les hommes de la montagne, les guides, les pâtres, les ouvriers de la campagne, il découvrira chez tous un amour profond pour leur pays. La Vallée d’Aoste est aimée non seulement pour ses sites, ses monuments célèbres, ses hautes montagnes, ses stations de luxe, mais parce que dans un monde de plus en plus effacé sous l’uniforme grisaille de la vie moderne, elle a su conserver les riches couleurs de sa tradition. La vie simple et naturelle des montagnards, s’écoule aujourd’hui avec la même lenteur qu’autrefois, dans un cadre à peine touché par le progrès.

Tiré de La cité d’Aoste et les costumes valdôtains – Aoste, 1955

Robert Berton

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