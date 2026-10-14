L’automne est arrivé, c’est la rentrée, au rythme de nos traditions

Un sujet dont on parle beaucoup dans le monde de l’école est celui de la possibilité de permettre aux élèves valdôtains de découvrir leur région grâce à des moyens de transport utiles, pratiques et accessibles.

Utiliser des moyens de transport publics ou privés efficaces et plus économiques peut représenter une véritable occasion d’apprentissage.

Au cours d’un voyage scolaire, les élèves peuvent visiter les châteaux, les musées et les monuments historiques et observer directement la géographie de la région. Ces sorties offrent aussi l’occasion de partager des expériences et de découvrir, au-delà des salles de classe, la richesse de notre patrimoine.

Les transports pourraient donc devenir un outil pédagogique, permettant aux jeunes de mieux connaître et apprécier le territoire dans lequel ils vivent et, à l’avenir, d’être des adultes formés qui pourront raconter l’histoire, l’identité et la culture de la Vallée d’Aoste.

L’automne évoque aussi la rentrée des troupeaux qui redescendent de l’alpage. Après un été de liberté et de grand air, chacun retrouve peu à peu sa place, son rythme et ses habitudes au quotidien.

En 2026, l’agriculture de montagne a été confrontée à un problème de plus en plus important : la sécheresse. Les agriculteurs dépendent fortement de l’eau pour l’élevage, les cultures et la production de fourrage. Les pâturages ont produit moins d’herbe, ce qui a obligé les éleveurs à quitter les alpages plus tôt que prévu et à acheter davantage de nourriture pour leurs animaux. En outre, la diminution de la neige en hiver réduit les réserves d’eau. Le défi consiste donc à trouver un équilibre entre la production agricole, la protection des ressources et l’adaptation aux changements climatiques. Un enjeu essentiel pour préserver la vie et le travail dans nos montagnes.

En tant qu’enseignante et maman, je souhaite à toute la communauté scolaire une belle et fructueuse année, riche en découvertes, en apprentissages et en belles occasions de grandir, tant sur le plan professionnel qu’humain.

En tant qu’épouse d’agriculteur, je souhaite à toutes les familles du monde agricole un peu de repos bien mérité, sous un beau et abondant manteau de neige, pour le grand bonheur aussi des touristes et des hôteliers.

Que ce temps de pause permette de reprendre des forces et de regarder vers l’avenir avec confiance! Avec l’espoir qu’au printemps la nature renaisse et que tout puisse fleurir, grandir et s’améliorer.

Nathalie Clos

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