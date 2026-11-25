AOSTA (fci) Giovedì scorso, 19 novembre, a Milano, nella Sala Marco Biagi di Palazzo Lombardia, l’assessore ai Trasporti Laurent Viérin ha sottoscritto con l’omologo della Regione Lombardia, Franco Lucente – alla presenza dell’assessore della Regione Piemonte, Marco Gabusi – un protocollo d’intesa volto a potenziare i collegamenti ferroviari diretti tra Aosta e Milano e a definire un percorso di collaborazione tra le due regioni.

«Questo protocollo d’intesa sancisce una collaborazione strategica interregionale di particolare rilevanza per promuovere lo sviluppo di collegamenti ferroviari diretti tra la Valle d’Aosta e la Lombardia. L’intesa nasce dalla forte interdipendenza turistica e socio-economica che lega i nostri territori: la Lombardia rappresenta da sempre uno dei principali bacini di provenienza dei flussi turistici verso la Valle d’Aosta e la nostra regione costituisce una destinazione di riferimento per il tempo libero, lo sport e il turismo dei cittadini lombardi» ha dichiarato Laurent Viérin.

L’intesa mira a migliorare l’efficienza e la qualità dei collegamenti ferroviari tra Aosta e Milano, promuovendo un sistema di trasporto passeggeri più integrato e sostenibile.

Tra gli obiettivi figurano la riduzione del traffico veicolare su gomma e delle relative ricadute ambientali, con particolare attenzione all’impatto della mobilità turistica e degli spostamenti non sistematici, nonché il sostegno allo sviluppo economico, turistico e sociale dei territori interessati, attraverso una maggiore accessibilità e integrazione.

Il protocollo intende, inoltre, definire un quadro programmatico condiviso per coordinare le iniziative e sviluppare una collaborazione strutturata tra le due Regioni.

«Il nostro obiettivo prioritario – ha precisato l’assessore Laurent Viérin – è superare una criticità storica dei collegamenti ferroviari tra Aosta e Milano. Attualmente, gli spostamenti richiedono frequenti cambi a Torino o Chivasso, con tempi e disagi che rendono il treno meno competitivo rispetto all’automobile privata. Per questo, il protocollo prevede l’istituzione di un tavolo tecnico congiunto, incaricato di coordinare le scelte operative, tecniche e di marketing necessarie allo sviluppo del nuovo servizio. L’avvio dei collegamenti ferroviari diretti Aosta-Milano è previsto nel 2027, in concomitanza con il completamento dei lavori di elettrificazione della tratta Ivrea-Aosta, intervento strategico finanziato nell’ambito del PNRR. In una prima fase, il servizio sarà orientato a un’offerta mirata nei fine settimana, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, per rispondere in particolare alla domanda di mobilità turistica, universitaria e agli spostamenti occasionali. La gestione dei costi del servizio sarà condivisa tra le due Regioni».

L’Assessore ha sottolineato inoltre il valore ambientale, economico e sociale dell’intesa «si tratta di un intervento che guarda anche alla sostenibilità ambientale: favorire lo spostamento dalla gomma al ferro significa contribuire a ridurre il traffico veicolare privato, le emissioni e l’impatto climatico della mobilità, migliorando al contempo la qualità dell’aria. Il nuovo collegamento potrà inoltre rappresentare un importante volano per lo sviluppo economico, turistico e sociale dei territori coinvolti, rafforzando l’accessibilità delle nostre aree montane e l’integrazione tra le due Regioni.»

«La collaborazione con la Regione Lombardia consentirà, infine, di condividere esperienze e buone pratiche per sviluppare ulteriormente l’intermodalità tra treno e autobus, migliorando i collegamenti verso le valli laterali e i comprensori sciistici, e per promuovere iniziative in materia di integrazione tariffaria e mobilità» ha concluso Laurent Viérin.

Il protocollo prevede anche l’avvio di un confronto con il Ministero competente per promuovere l’inserimento dei collegamenti tra la Valle d’Aosta e la Lombardia nell’offerta della rete Intercity, con l’obiettivo di incrementare, nel medio termine, il numero di treni diretti tra le due Regioni.