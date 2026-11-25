AOSTA (fci) In Valle d’Aosta i primi anelli delle piste di fondo sono stati aperti già tra sabato 7 e lunedì 9 novembre scorsi. Si scia a Bionaz e Gressoney-La-Trinité sulla neve conservata dalla scorsa stagione invernale con la tecnica dello snowfarming. Si tratta di una grande opportunità soprattutto per gli atleti, spesso costretti a spostarsi lontano per gli allenamenti autunnali. Le 2 località ormai da qualche anno utilizzano lo snowfarming, regalando anche la prima uscita di stagione agli appassionati degli sci stretti.

Intanto è aperta la vendita del biglietto stagionale che permette di sciare in tutte le 22 stazioni dedicate al fondo. La tariffa intera, destinata agli adulti tra i 19 e i 64 anni, è di 120 euro (5 euro in più rispetto al 2025/2026), mentre per la quota ridotta per gli over 65 è rimasta invariata ed è pari a 75 euro. Gli stagionali possono essere acquistati sul sito scinordicovalledaosta.it; da mercoledì 9 dicembre verrà applicata una maggiorazione di 15 euro.

I bambini fino a 5 anni sciano gratis; è confermato lo stagionale per gli under 18 (50 euro regionale, 83 internazionale con Zermatt), valido per il fondo e per lo sci alpino e acquistabile alle casse degli impianti di risalita. Lo stagionale dedicato allo sci di fondo (50 euro) resta solo per gli atleti di età compresa tra i 19 e i 20 anni, tesserati a un club valdostano.

Online è inoltre possibile acquistare anche i biglietti giornalieri di alcune località, come Arpy, Valtournenche Breuil-Cervinia, Cogne, Courmayeur, Gressoney-Saint-Jean, Saint-Barthélemy, Flassin, Saint-Nicolas e Valgrisenche. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito scinordicovalledaosta.it, dove ogni giorno saranno visibili le aperture e i chilometri di piste disponibili.

Intanto nella seduta di ieri, venerdì 20 novembre, la Giunta regionale ha approvato la graduatoria definitiva delle iniziative presentate nel 2026 dai gestori delle piste di sci di fondo per il finanziamento di interventi per lo sviluppo dello sci nordico. La spesa complessiva di 773.440,87 euro. In particolare a Cogne per la manutenzione straordinaria di ponti e l’acquisto di materassi paracolpi e per la sistemazione di segnaletica; a Gressoney-La-Trinité per l’acquisto di materiale di soccorso, di un mezzo battipista e la realizzazione di un sistema di innevamento; a Valgrisenche l’acquisto di una motoslitta e a Valsavarenche di segnaletica.