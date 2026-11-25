AOSTA (fci) Il sindacato Savt, rappresentato dal segretario generale Claudio Albertinelli e dal vicesegretario generale Alessandro Pavoni (da destra nella foto), ha partecipato sabato 14 novembre a Barcellona all’VIII Congresso nazionale de La Intersindical, il sindacato catalano che ha riunito delegati e rappresentanti di organizzazioni sindacali internazionali sotto lo slogan «Construir la força que necessitem!» («Costruire la forza di cui abbiamo bisogno!»). Il congresso ha confermato Sergi Perelló e Núria Ferrandis alla guida dell’organizzazione, approvando una linea strategica incentrata sul rafforzamento della rappresentanza sindacale, della mobilitazione collettiva e della difesa dei diritti dei lavoratori. Al centro del confronto anche la precarietà, le disuguaglianze sociali e la tutela delle identità linguistiche e territoriali.

«Ringraziamo La Intersindical per l’invito a un congresso che riunisce organizzazioni sindacali impegnate anche nella difesa dell’autodeterminazione dei popoli», dichiara Claudio Albertinelli. «Il Savt, in quanto sindacato autonomo profondamente legato al riconoscimento del sistema Valle d’Aosta e dell’identità valdostana, si riconosce in questo percorso. Rafforzare le sinergie internazionali tra organizzazioni che condividono questi principi è un obiettivo sul quale lavoriamo da anni e che intendiamo continuare a perseguire».

«La partecipazione al congresso conferma l’impegno del Savt nel promuovere un sindacalismo capace di coniugare la difesa dei diritti del lavoro con il rispetto delle autonomie, delle identità territoriali e dei diritti dei popoli» si legge in una nota.