AOSTA (fci) Lunedì 30 novembre, ad Aosta, il Rassemblement Valdôtain festeggia il terzo anniversario del suo rilancio con una serata in due tempi, dedicata al confronto, alla riflessione e alla convivialità. Per celebrare la ricorrenza, il Movimento ha scelto un momento di approfondimento su un tema di grande attualità politica: l’emergere di nuove forme di estremismo e il loro impatto sulla società.

In sintesi, il programma prevede: alle 18.30, nella Sala Bcc Valdostana in via Garibaldi ad Aosta la presentazione del libro «Adda venì Vannacci» (Aliberti editore) alla presenza dell’autore; alle 20 alla Société en Ville, una cena a buffet.

Francesco Bonazzi guiderà un dialogo sui temi del libro, a partire da una domanda: perché l’Italia non ha bisogno di estremisti? Al termine della presentazione si potranno acquistare copie del volume e farle firmare dall’autore. L’ingresso alla presentazione è libero. La cena prevede una quota di partecipazione di 26 euro. La prenotazione è obbligatoria entro mercoledì 25 novembre, all’indirizzo rassemblementvaldotain@gmail.com.