AOSTA (fci) Mercoledì prossimo, 25 novembre, a partire dalle 8.15, all’Università della Valle d’Aosta la Fondation Chanoux e la Regione – in collaborazione con la Chaire Senghor de la francophonie e le Sommet Grand Continent – propongono una mattinata dedicata al trattato del Quirinale con la presentazione del volume «Il Trattato del Quirinale: nuovi orizzonti per la cooperazione transfrontaliera italo-francese».

Quattro autori dei contributi contenuti nel libro – il professor Giulio Salerno dell’Università di Macerata, il professor Philippe Weckel dell’Université Nice Côte d’Azur e le dottoresse Raffaella Coletti e Emanuela Rubbino, ricercatrici del Cnr – parteciperanno a una tavola rotonda in compagnia di Florian Louis, direttore des Archives et de la Recherche all’Institut géopolitique d’études avancées, nella quale si presenteranno da diversi punti di vista gli strumenti e le esperienze che hanno animato la cooperazione transfrontaliera tra le istituzioni e le comunità locali lungo la frontiera italo-francese nel quadro del processo di integrazione europea.

Per Luciano Caveri, presidente della Fondation Chanoux, che modererà l’incontro, «il Trattato del Quirinale, firmato a Roma il 26 novembre 2021, riconosce per la prima volta un ruolo fondamentale alle popolazioni di confine e afferma il principio di rispondere ai bisogni specifici dei territori transfrontalieri, anche in una chiave davvero innovativa, che scardina certe vecchie logiche statali. La tavola rotonda sarà l’occasione per fare un bilancio della cooperazione e tracciare prospettive e spunti di riflessione per il futuro». La manifestazione è aperta a tutti.