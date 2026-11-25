AOSTA (fci) Stella Alpina riunirà lunedì 23 novembre, alle 20.45, nella sede di via Monte Pasubio ad Aosta il Coordinamento regionale, allargato agli amministratori locali.

Al centro dell’incontro «vi sarà il confronto sul percorso politico e organizzativo del Movimento e, in particolare, sulla proposta di consolidare il progetto del Centro autonomista, avviato insieme a Rassemblement Valdôtain e Azione» si legge in una nota.

Accanto al consolidamento di questo progetto politico, Stella Alpina intende « rilanciare la propria presenza sul territorio, rafforzando il rapporto con le comunità locali e valorizzando il ruolo degli amministratori locali».

«In questa prospettiva, la proroga di un anno del mandato degli attuali vertici rappresenterebbe la conseguenza della scelta di proseguire il percorso intrapreso, garantendo la continuità necessaria per perseguire entrambi gli obiettivi».