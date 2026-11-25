Circa 300 i partecipanti alla manifestazione organizzata dalla Cgil ad Aosta in occasione dello sciopero generale di ieri, venerdì 20 novembre. Il corteo è partito da via Paravera, davanti all’ingresso dello stabilimento Cogne, diretto verso Palazzo regionale. Presenti anche gli studenti.
SCIOPERO GENERALE, IN 300 AL CORTEO IERI VENERDÌ 20
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