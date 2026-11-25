En 1923, l’abbé Joseph-Marie Trèves publiait un livre dont le titre était déjà une dénonciation : Une injustice qui crie vengeance ! La suppression des écoles de hameau dans la Vallée d’Aoste. Il y exprimait sa protestation contre la fermeture des petites écoles de village, un patrimoine bâti au fil du temps par les communautés valdôtaines.

Alors, la montagne n’avait pas les routes ni les liaisons d’aujourd’hui. La distance entre les maisons et le chef-lieu pouvait transformer le droit à l’instruction en une épreuve quotidienne. Les écoles de hameau étaient donc un service essentiel, mais aussi le signe concret de la volonté des villages de ne pas être oubliés.

Ces écoles, souvent nées des sacrifices des familles et de la générosité des habitants, permettaient aux enfants des hameaux d’étudier près de chez eux, sans affronter chaque jour les longues distances et les rigueurs de l’hiver. Elles étaient aussi des lieux de rencontre, où se transmettaient le français, les traditions et le sentiment d’appartenir à une communauté. Trèves voyait au-delà des effectifs scolaires et des économies. Pour lui, supprimer une école signifiait affaiblir un village, effacer le fruit du travail des générations et rendre plus difficile la vie des familles de montagne. La politique de fermeture, commencée avant le fascisme et poursuivie par la suite, montrait combien les décisions prises loin des territoires pouvaient ignorer leurs besoins.

L’ouvrage frappa aussi le jeune Émile Chanoux. Dans un compte rendu manuscrit resté inédit, il y reconnut « un cri d’alarme et de douleur », mais également un appel à reconstruire. Cette attention portée aux écoles de hameau annonce une réflexion plus vaste sur les droits des communautés et la sauvegarde de leur identité. Quelques années plus tard, Trèves et Chanoux se retrouveraient dans l’expérience de la Jeune Vallée d’Aoste.

Plus d’un siècle après, ces pages ne parlent pas seulement d’école. Elles rappellent qu’un bâtiment, une salle de classe, voire une inscription sur une façade, peuvent garder les choix, les sacrifices et les blessures d’une époque. Face aux traces du passé, il ne suffit donc pas de conserver ou d’effacer: il faut connaître, expliquer, distinguer. C’est la manière la plus juste de respecter ceux qui, dans chaque village, voyaient dans l’instruction une promesse d’avenir.

Cet avenir concernait tout le Pays, des vallées latérales aux petits bourgs du fond de la vallée. Cette mémoire appartient à toute la Vallée et mérite d’être transmise aux nouvelles générations.

Léon Bianquin

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