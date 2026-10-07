Jusqu’à dimanche prochain, le 11 octobre, la Foire du Valais réunira à nouveau des milliers de personnes à Martigny. Placée sous le signe du cinéma, cette 66ème édition promet dix jours de rencontres, de convivialité et de fête. Pendant ces dix jours, les halles de MartignyExpo se transforment en un immense plateau de tournage. Les exposants en sont les artisans, les artistes signent la bande-son originale, les partenaires endossent le rôle de coproducteurs, et vous, visiteuses et visiteurs, êtes les véritables protagonistes de l’intrigue. La Vallée d’Aoste est également présente à cet événement avec un stand (photo).
La Valle d’Aoste à la Foire du Valais
Redazione · Pubblicato il
1 minuto di lettura
Leggi anche
Regione
Appuntamento democristiano a Saint-Vincent
SAINT-VINCENT (fci) E’ previsto anche un intervento, in collegamento, della premier Giorgia Meloni, al tradizionale appuntamento democristiano di Saint-Vincent, in programma da ieri venerdì 2 e fino a domenica 4…
Regione
Segretari comunali, ecco la nuova «mappa» regionale
AOSTA (fci) E’ arrivata l’ufficialità: Jeannette Grosjacques lascia Charvensod e Pollein ed è la nuova segretaria generale del Comune di Aosta, dove ha preso servizio giovedì 1° ottobre e sostituisce…
Regione
Parte lo Sportello di Sviluppo Locale “Local plus” all’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin
AOSTA (fci) Parte lunedì prossimo, 12 ottobre, lo Sportello di Sviluppo Locale “Local plus”, il nuovo servizio di sportello sul territorio attivato dal Gal Valle d’Aosta. L’iniziativa nasce dall’esperienza dello…