La Valle d’Aoste à la Foire du Valais

Jusqu’à dimanche prochain, le 11 octobre, la Foire du Valais réunira à nouveau des milliers de personnes à Martigny. Placée sous le signe du cinéma, cette 66ème édition promet dix jours de rencontres, de convivialité et de fête. Pendant ces dix jours, les halles de MartignyExpo se transforment en un immense plateau de tournage. Les exposants en sont les artisans, les artistes signent la bande-son originale, les partenaires endossent le rôle de coproducteurs, et vous, visiteuses et visiteurs, êtes les véritables protagonistes de l’intrigue. La Vallée d’Aoste est également présente à cet événement avec un stand (photo).