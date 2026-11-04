Procedura di licenziamento per otto dipendenti E’ crisi alla Musumeci

QUART (fci) La Musumeci ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per 8 dipendenti dello stabilimento di Quart a seguito della grave crisi economica e della contrazione delle attività produttive. Lo comunicano i sindacati Cgil, Cisl e Savt: “E’ un nuovo e preoccupante segnale della crisi industriale che sta colpendo il tessuto produttivo valdostano”. L’azienda – specializzata nella produzione libraria e commerciale – occupa complessivamente 29 lavoratori. I licenziamenti riguardano 4 lavoratori della legatoria, 3 della stampa e 1 della prestampa. “8 posti di lavoro non sono soltanto numeri: sono persone, famiglie e professionalità che rischiano di essere espulse dal mondo del lavoro, in un territorio che continua a perdere occupazione e competenze produttive” scrivono i sindacati, che aggiungono: “La situazione della Musumeci non può essere considerata esclusivamente una vicenda aziendale, il rischio è quello di assistere all’ennesimo impoverimento del tessuto industriale della Valle d’Aosta, con prospettive sempre più incerte per il futuro dello stabilimento e dei suoi lavoratori”. Le organizzazioni sindacali richiedono un incontro urgente all’assessore regionale competente, “affinché la Regione assuma un ruolo nella ricerca di soluzioni e nella verifica di ogni strumento utile a salvaguardare l’occupazione e le competenze presenti sul territorio”.