AOSTA (brx) Il BeautyMed Center di località Croix-Noire ad Aosta organizza martedì prossimo, 17 novembre, in occasione della Giornata dello Studente, “Acne: prevenire, conoscere, trattare”, una campagna di sensibilizzazione e prevenzione dedicata agli studenti, con la possibilità di accedere a una consulenza gratuita per conoscere meglio la propria pelle e individuare il percorso più adatto alle proprie esigenze. «L’acne non è soltanto un problema dermatologico o estetico, ma una condizione che può influenzare profondamente il benessere psicologico, emotivo e sociale di chi ne soffre, soprattutto durante l’adolescenza. – spiega Katia Vaccaro, estetista specializzata e direttore tecnico del BeautyMed Center – In una fase della vita in cui l’immagine di sé, l’autostima e il rapporto con gli altri assumono un ruolo fondamentale, la presenza dell’acne può generare insicurezza, imbarazzo, difficoltà relazionali e, in alcuni casi, portare a isolarsi o a vivere con disagio la propria immagine. In qualità di Centro medico, affrontiamo il tema dell’acne attraverso un approccio multidisciplinare, che considera la pelle nella sua complessità. La collaborazione tra le diverse competenze professionali permette di valutare ogni situazione in modo completo e di individuare percorsi personalizzati, che possono integrare consulenza medica, trattamenti dermatologici, indicazioni per la corretta skincare e attenzione alle abitudini quotidiane». Per un consulto è necessario prenotare allo 0165 40013 o al 346 9810757.