AOSTA (brx) Mercoledì scorso, 11 novembre, nella sala della Bcc in viale Garibaldi ad Aosta si è svolta la conferenza “Vai nei Boschi e ti avvicini a Dio”, proposta dall’associazione L’Agrou e da Alchemica Valgelata di Cairo Montenotte in provincia di Savona, che è stata sapientemente condotta da Annalisa Costantino, informatrice di questa azienda produttrice di preparati alchemici ricavati da piante spontanee selvatiche.

«Annalisa Costantino ha saputo coinvolgere i partecipanti accompagnandoli alla scoperta dell’alchimia, un’arte antichissima che consente attraverso lunghi e pazienti procedimenti di estrarre i principi dalle piante, di purificarli separatamente e di ricongiungerli in un unico essere incorruttibile nel tempo. – spiega Adriana Viérin, presidente de L’Agrou –

La relatrice ha presentato la realtà di “Alchemica Valgelata”, che nasce nel 1996 con laboratori sulle colline di Cairo Montenotte, allo scopo di rendere disponibili preparati alchemici ricavati da piante selvatiche secondo i dettami della Chiara Tradizione Alchemica.

Le piante utilizzate per la preparazione degli oleoliti sono esclusivamente spontanee, raccolte in luoghi e nei momenti opportuni, lavorate fresche rigorosamente a mano al fine di conservarne inalterata l’intelligenza e la forza vitale.

Visto il grande interesse dimostrato dal pubblico in sala, tra cui molto terapeuti e farmacisti, sicuramente torneremo su questo argomento».