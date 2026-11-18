AOSTA (brx) Una nuova iniziativa viene proposta dal centro Energia Sottile in Corso Lancieri di Aosta. Da mercoledì prossimo, 18 novembre, dalle 17 alle 18, si terrà il seminario “Respira, sorridi, esprimiti” con il Metodo Feldenkrais, che si articolerà in 5 incontri settimanali fino a mercoledì 16 dicembre. Si tratta di un percorso per permettere ai partecipanti di esplorare l’interazione tra il proprio modo di respirare e la capacità di rilasciare la mandibola, così come la possibilità di aprire il sorriso e dare forza alla voce sentendo il sostegno del pavimento pelvico, il tutto esprimendosi con naturalezza ed efficacia, senza sforzo e giudizio. Verrà fornito il materiale necessario alla pratica. Il seminario verrà condotto da Serena Lisitano, insegnante con una lunga esperienza su questo metodo. Il costo a lezione è di 12 euro, mentre l’abbonamento intero a 50 euro. Per altre informazioni e per prenotarsi contattare il 346 0801500 o visitare il sito www.energiasottile.it.
“RESPIRA, SORRIDI, ESPRIMITI”: SEMINARIO
Redazione · Pubblicato il
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