AOSTA (qdn) Si terrà giovedì prossimo, 19 novembre, alle 16, nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale ad Aosta, la cerimonia di consegna della 17esima edizione del Premio regionale per il Volontariato. L’appuntamento è aperto al pubblico e a ingresso libero.

Il Premio è promosso dal Consiglio Valle in collaborazione con il Csv e con il sostegno dei Lions Club Aosta Host, Aosta Mont Blanc e Cervino, dei Rotary Club Aosta e Courmayeur-Valdigne, della sezione valdostana dell’Associazione nazionale Alpini e, da quest’anno, del Soroptimist International Club. È rivolto alle associazioni e agli enti del Terzo Settore, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo del volontariato, sostenendo i progetti che contribuiscono a migliorare la qualità della vita e a tutelare i diritti in ambito sociale, assistenziale, sanitario ed educativo, ma anche le iniziative che puntano al benessere fisico, psicologico, relazionale e comunitario.

Saranno assegnati un contributo di 5.000 euro al progetto vincitore e 5 riconoscimenti da 4.000 euro ciascuno ad altre iniziative giudicate particolarmente meritevoli. Inoltre, da questa edizione, il Premio si è dotato anche di un logo: un melograno, disegnato dalla grafica Raffaella Santamaria.

La selezione dei progetti è avvenuta in 2 fasi. La giuria tecnica – composta dalla segretaria generale del Consiglio Valle Christine Perrin e dalla dirigente della struttura Affari generali Silvia Menzio, dal presidente del Csv VdA Claudio Latino, dai direttori della Caritas diocesana di Aosta Andrea Gatto e della Fondazione Sistema Ollignan Diego Bovard – ha individuato le 12 iniziative più meritevoli. A decretare i vincitori del Premio e dei riconoscimenti è stata una seconda giuria presieduta dal presidente del Consiglio regionale Stefano Aggravi, e composta dal presidente onorario del Premio André Lanièce, dai vicepresidenti del Consiglio Loredana Petey e Massimo Lattanzi, dal consigliere segretario Corrado Bellora e dal già consigliere segretario Laurent Viérin e dagli ex presidenti del Lions Club Aosta Host Ivano Reboulaz e del Lions Club Cervino Luigi Busso, dai Presidenti del Lions Club Aosta Mont Blanc Renato Rovito, del Rotary Club Courmayeur-Valdigne Valeria Casali, del Rotary Club Aosta Danilo Chatrian, della Sezione valdostana dell’Ana Carlo Bionaz e della delegata del Soroptimist International Club Valle d’Aosta Ester Bianchi.