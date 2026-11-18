AOSTA (qdn) Confrontarsi con esperienze maturate in altri contesti può offrire nuovi spunti per riflettere sulla costruzione del Progetto di vita e sulle condizioni che rendono effettiva la partecipazione della persona. È questa la prospettiva dell’incontro in programma mercoledì prossimo, 18 novembre, dalle 9 alle 13, ad Aosta all’Università della Valle d’Aosta, nell’ambito del Piano territoriale formativo dedicato al Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. L’incontro, dal titolo “Progetto di vita: il confronto tra modelli. Per una co-progettazione partecipata”, sarà condotto dalla professoressa Ilaria D’Angelo dell’Università degli Studi di Macerata. Le iscrizioni si effettuano tramite il sito della segreteria organizzativa Enjoy (www.enjoyevents.it).