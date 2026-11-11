AOSTA (qdn) Mercoledì prossimo, 11 novembre, alle 20.30 nella sala conferenze della Bcc in Via Garibaldi, ad Aosta, l’associazione l’Agrou – che si occupa di diffusione delle discipline bio-naturali e delle terapie complementari in Valle d’Aosta – presenterà l’incontro “Vai nei boschi e ti avvicini a Dio”. Si andrà alla scoperta del bosco come società ideale con i suoi insegnamenti preziosi per la nostra esistenza e i benefici che può offrire al nostro equilibrio psicofisico. Infine verrà illustrata la forza dei suoi rimedi: gli “Oleoliti della Chiara Tradizione Alchemica” le cui piante utilizzate per la preparazione sono esclusivamente spontanee, raccolte nei boschi e nelle radure al fine di conservarne inalterata l’intelligenza e la forza vitale. Un processo antico che prevede diverse fasi, eseguite rigorosamente a mano, dove l’uomo e la natura cooperano per celebrare la vita. Relatrice sarà Annalisa Costantino, informatrice di alchemica Valgelata. L’entrata è libera a partire dalle 20.
“Vai nei boschi e ti avvicini a Dio”. Con L’Agrou si parla degli oleoliti
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