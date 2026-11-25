AOSTA (brx) Sabato prossimo, 28 novembre, dalle 9.30 alle 17.30, verrà proposto un corso base di Tarologia teorico e pratico, dedicato agli Arcani Maggiori dei Tarocchi, al centro Energia Sottile in corso Lancieri di Aosta. Il mattino sarà dedicato alla parte teorica, in particolare il focus verterà sul viaggio di consapevolezza dell’essere umano e sulla crescita personale, con approfondimenti sui significati principali di ogni carta. Al pomeriggio, dopo un’esperienza meditativa e di respirazione profonda per predisporsi con centratura agli esercizi di lettura, si passerà alla pratica, con alcuni esempi di letture. Il percorso sarà condotto da Irene Tarditi, tarologa ed insegnante di Reiki e meditazione. Il contributo richiesto ammonta a 100 euro, con dispensa, attestato e possibilità di confronto e condivisione in un gruppo WhatsApp dedicato. Per chi ha già partecipato a una delle scorse edizioni del “Viaggio del Matto”, il costo è ridotto a 80 euro. Per iscriversi o per altre informazioni contattare il 339 4815336 o scrivere a irene.olistica@patrickweb.it.