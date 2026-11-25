SAINT-CHRISTOPHE (qdn) Si articolerà in 4 incontri il corso di avvicinamento alla Mindfulness proposto dalla Biblioteca comunale di Saint-Christophe e condotto da Annie Gadin, docente di filosofia, istruttrice di Mindfulness e praticante di meditazione dal 2019. Attraverso sedute di meditazione, introdotte da brevi riferimenti teorici, si imparerà ad aumentare la qualità della presenza consapevole, diventando via via più coscienti di ciò che sta accadendo nel momento presente, nel corpo e nel fluire delle emozioni e dei numerosi stati mentali, con la possibilità, in tal modo, di ridurre i livelli di stress e di ansia. Gli appuntamenti – tutti dalle 18 alle 19.15 nella saletta al piano terra del Municipio – si terranno i giovedì 26 novembre e 3 dicembre e i mercoledì 9 e 16 dicembre. Informazioni e iscrizioni tramite WhatsApp al numero 349 7154480.
AVVICINAMENTO ALLA MINDFULNESS
Redazione · Pubblicato il
1 minuto di lettura
Leggi anche
Salute e benessere
L’associazione Ana Moise aderisce alla campagna di Flying Angels Foundation per donare voli salvavita
AOSTA (zgn) Ogni anno, in tante parti del mondo, ci sono bambine e bambini per i quali la possibilità di guarire dipende anche da un viaggio. Sono piccoli pazienti affetti…
Salute e benessere
Acne: una consulenza gratuita al BeautyMed Center di Aosta
AOSTA (brx) Il BeautyMed Center di località Croix-Noire ad Aosta organizza martedì prossimo, 17 novembre, in occasione della Giornata dello Studente, “Acne: prevenire, conoscere, trattare”, una campagna di sensibilizzazione e…