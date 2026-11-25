SAINT-CHRISTOPHE (qdn) Si articolerà in 4 incontri il corso di avvicinamento alla Mindfulness proposto dalla Biblioteca comunale di Saint-Christophe e condotto da Annie Gadin, docente di filosofia, istruttrice di Mindfulness e praticante di meditazione dal 2019. Attraverso sedute di meditazione, introdotte da brevi riferimenti teorici, si imparerà ad aumentare la qualità della presenza consapevole, diventando via via più coscienti di ciò che sta accadendo nel momento presente, nel corpo e nel fluire delle emozioni e dei numerosi stati mentali, con la possibilità, in tal modo, di ridurre i livelli di stress e di ansia. Gli appuntamenti – tutti dalle 18 alle 19.15 nella saletta al piano terra del Municipio – si terranno i giovedì 26 novembre e 3 dicembre e i mercoledì 9 e 16 dicembre. Informazioni e iscrizioni tramite WhatsApp al numero 349 7154480.