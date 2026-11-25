AOSTA (qdn) Si tiene oggi, sabato 21 novembre, alle 18.30, nella Gallery del Polo culturale Brambilla, sede dell’Isiltep, a Verrès, “Vivi, Lotta, Brilla: una Sfilata per la Vita”, evento fashion solidale organizzato dall’associazione Barbara & Co in collaborazione con lo stilista valdostano Fabio Porliod. L’iniziativa è “sold out”: le iscrizioni – aperte martedì 3 novembre scorso – sono infatti andate esaurite nel giro di appena un’ora.

“Mi vesto di libertà” è il tema scelto per questo appuntamento: sfilano 14 donne che hanno affrontato o affrontano la sfida del tumore e 14 professioniste del personale medico-sanitario operante in Valle d’Aosta, che ogni giorno le supportano nel loro percorso di cura. Per l’occasione i vestiti confezionati da Fabio Porliod si uniscono all’arte di Chicco Margaroli e ai preziosi della Gioielleria Trossello. Durante la serata gli studenti dell’École Hôtelière di Châtillon sono impegnati nell’accoglienza degli ospiti e nella preparazione e nel servizio del vin d’honneur conclusivo. Ospite speciale di questa edizione è Vladimir Luxuria. La serata è inoltre accompagnata dalle note della band Margine e dalla voce di Giulia Adamo. E’ possibile effettuare una donazione libera a favore dell’associazione Barbara & Co.