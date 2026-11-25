AOSTA (zgn) Ogni anno, in tante parti del mondo, ci sono bambine e bambini per i quali la possibilità di guarire dipende anche da un viaggio. Sono piccoli pazienti affetti da patologie gravi, che vivono in Paesi dove mancano strutture ospedaliere attrezzate o competenze specialistiche e che hanno bisogno di raggiungere urgentemente l’ospedale in grado di offrire loro le cure necessarie. Per questi bambini, il volo non è semplicemente un viaggio: è il primo passo verso una concreta possibilità di vita. Sino a domani, domenica 22 novembre, l’associazione Ana Moise aderisce alla campagna #salvali di Flying Angels: tutti possono contribuire attraverso il sito www.salvali.org al Fondo Emergenza Voli, lo strumento che permette alla Fondazione di intervenire tempestivamente nei casi pediatrici più urgenti, finanziando i biglietti aerei dei piccoli pazienti e dei loro accompagnatori oppure, quando necessario, i trasferimenti con aeroambulanze e le missioni di équipe mediche specializzate. «La nostra associazione è stata segnalata per ricevere gratuitamente i biglietti aerei per i viaggi dei bambini che aiutiamo. – spiega il presidente dell’associazione Ana Moise Pier Giorgio Janin – Un aiuto per noi indispensabile per il quale ringraziamo Fly Angels». Fondata ormai 25 anni fa da un gruppo di coscritti classe 1938 tra i quali l’indimenticato e storico presidente Alessandro Gal, scomparso nel 2021, l’associazione Ana Moise nasce per dare una possibilità a tanti bambini che hanno bisogno di cure salvavita e che nei loro Paesi non hanno. L’associazione si fa carico delle spese di ospitalità delle mamme, dei trasferimenti da e per l’aeroporto e in alcuni casi anche direttamente delle spese mediche.