AOSTA (zgn) Ogni anno, in tante parti del mondo, ci sono bambine e bambini per i quali la possibilità di guarire dipende anche da un viaggio. Sono piccoli pazienti affetti da patologie gravi, che vivono in Paesi dove mancano strutture ospedaliere attrezzate o competenze specialistiche e che hanno bisogno di raggiungere urgentemente l’ospedale in grado di offrire loro le cure necessarie. Per questi bambini, il volo non è semplicemente un viaggio: è il primo passo verso una concreta possibilità di vita. Sino a domani, domenica 22 novembre, l’associazione Ana Moise aderisce alla campagna #salvali di Flying Angels: tutti possono contribuire attraverso il sito www.salvali.org al Fondo Emergenza Voli, lo strumento che permette alla Fondazione di intervenire tempestivamente nei casi pediatrici più urgenti, finanziando i biglietti aerei dei piccoli pazienti e dei loro accompagnatori oppure, quando necessario, i trasferimenti con aeroambulanze e le missioni di équipe mediche specializzate. «La nostra associazione è stata segnalata per ricevere gratuitamente i biglietti aerei per i viaggi dei bambini che aiutiamo. – spiega il presidente dell’associazione Ana Moise Pier Giorgio Janin – Un aiuto per noi indispensabile per il quale ringraziamo Fly Angels». Fondata ormai 25 anni fa da un gruppo di coscritti classe 1938 tra i quali l’indimenticato e storico presidente Alessandro Gal, scomparso nel 2021, l’associazione Ana Moise nasce per dare una possibilità a tanti bambini che hanno bisogno di cure salvavita e che nei loro Paesi non hanno. L’associazione si fa carico delle spese di ospitalità delle mamme, dei trasferimenti da e per l’aeroporto e in alcuni casi anche direttamente delle spese mediche.
Ai bambini che non possono essere curati nei loro Paesi
L’associazione Ana Moise aderisce alla campagna di Flying Angels Foundation per donare voli salvavita
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