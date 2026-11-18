AOSTA (qdn) Ha riscosso una grande partecipazione la seconda edizione della manifestazione benefica “Sport insieme”, ideata da Laura Perrone, consigliera per gli atleti della Federazione Italiana Bocce – Comitato regionale Valle d’Aosta e delegata in rappresentanza degli atleti del Coni regionale, in collaborazione con il Comitato di Quartiere Tzamberlet e l’associazione Viola di Aosta, che sostiene le donne colpite dal tumore al seno.

La gara benefica ha visto scendere in campo 14 squadre, ciascuna composta da 4 giocatori, 2 donne e 2 uomini, con la partecipazione di 1 “violetta”. Ha vinto la squadra formata da Alessandro Broglio, Danilo Garzotto, Pinuccia Lucianaz e Maria Laura Bondaz; al secondo posto Claudio Balla, Guido Guglielmetti, Sreeni Urala Tusita e Annamaria Actis. Terzi si sono classificati Cristian Nicco, Maurizio Gay, Cristina Gay ed Elena Ionica; quarta posizione per Cesare Brunod, Luigi Corsi, Tiziana Gori e Claudia Trevisani.

Particolarmente apprezzato dalle “violette” il gesto generoso dell’artista Bobo Pernettaz, che ha donato una copia autografata e accompagnata da una dedica di una sua opera, accolta con emozione e gratitudine.

La manifestazione ha rappresentato anche un’occasione per promuovere una raccolta fondi a favore di Viola che – scrive il Comitato di Quartiere Tzamberlet – «non ha purtroppo registrato le devoluzioni sperate. Un risultato che invita ad una riflessione sulla conoscenza e sulla consapevolezza che la comunità ha rispetto alla realtà vissuta dalle donne colpite dalla malattia e dalle loro famiglie».