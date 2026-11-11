“Biodanza e Creatività”: iniziative al centro Surya Chandra di Saint-Christophe

SAINT-CHRISTOPHE (brx) Sabato prossimo, 14 novembre, al centro Surya Chandra in località Grand Chemin a Saint-Christophe si terrà lo stage “Biodanza e Creatività / Un viaggio per recuperare libertà e meraviglia creativa dell’infanzia attraverso movimento, colore e gioco”. A condurlo saranno la facilitatrice di Biodanza Enrica Testa e l’artista e art coach Giorgia Madonno. Il programma prevede al mattino una “vivencia” di Biodanza con danze individuali, a coppie e in gruppo per risvegliare movimento ed espressione spontanea e al pomeriggio espressione creativa con fogli, colori, pastelli e musica, dando forma a emozioni e intuizioni. Per altre informazioni scrivere a info@throughart.net o contattare tramite WhatsApp il 329 1051713 o il 331 3151713.

Intanto mercoledì scorso, 4 novembre, la prima serata del nuovo corso settimanale di Biodanza con Dario Sestero – al centro Surya Chandra in località Grand Chemin di Saint-Christophe – è stata un successo con più di venti partecipanti. Per prenotarsi ai successivi incontri si può contattare il 393 0497348.