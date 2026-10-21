La Valle d’Aosta a Trieste: progetti per un territorio più accessibile con le cooperative sociali C’era l’Acca e Il cielo in una pentola

AOSTA (qdn) Le cooperative sociali C’era l’Acca e Il cielo in una pentola hanno partecipato sabato scorso, 10 ottobre, a Trieste al “Villaggio IN Italia”, in occasione della presenza della nave Amerigo Vespucci e della Barcolana, su invito del Ministero per le Disabilità. La partecipazione è stata un’occasione per raccontare la Valle d’Aosta attraverso i suoi prodotti e le esperienze che, grazie alla collaborazione tra enti, associazioni, istituzioni e realtà locali, contribuiscono a rendere il territorio sempre più accessibile e inclusivo. Il cielo in una pentola ha portato a Trieste prodotti tipici valdostani, anche grazie alla collaborazione con l’Institut Agricole Régional, affiancando alla valorizzazione delle eccellenze locali il racconto di un’esperienza sociale che, attraverso la cucina, promuove l’autonomia, la partecipazione e la crescita delle persone con disabilità. Sono stati inoltre presentati la recente pubblicazione realizzata in collaborazione con il Parco del Gran Paradiso, all’interno del progetto Inclusione Naturale, finanziato dal Bando GiovaniVdA 2025 dell’Assessorato regionale degli Affari europei, le iniziative dedicate alle attività sportive e tempo libero realizzate negli anni da Cva, gli strumenti di accessibilità sviluppati nell’ambito di Sensi+ Tecnologia per l’autonomia, progetto realizzato in co-progettazione con l’Assessorato regionale della Sanità e le sezioni regionali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e dell’Ente Nazionale Sordi e il Co.Di.VdA. Tra questi, i pannelli tattili realizzati in occasione della mostra “Fernando Botero. Tecnica monumentale”, ospitata al Forte di Bard fino allo scorso aprile. Sono stati inoltre condivisi materiali relativi ad altre esperienze di accessibilità culturale, comprese quelle realizzate al MegaMuseo, e “Siamo fatti così”, il giornale realizzato dal Cea – Centro Educativo Assistenziale, che nell’ultimo numero ha introdotto codici QR accessibili per favorire la lettura dei contenuti.