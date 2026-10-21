«Passeggiate» sui carboni ardenti a Vetan: sono aperte le iscrizioni

SAINT-PIERRE (fci) Sabato 24 ottobre sarà proposto a Vetan di Saint-Pierre «Firewalking, un viaggio di trasformazione per i suoi partecipanti attraverso terra, acqua, aria e fuoco». Un’esperienza per incontrare i propri limiti e scoprire quanto si possa andare oltre ciò che si crede possibile. Una iniziativa organizzata dalla mental coach ipnotista Luana Di Francesco e dalla Firewalking Pro Academy in collaborazione con Obiettivo Cambiamento, «che comporterà un percorso di formazione esperienziale ad alto impatto, culminante infine nell’attraversamento sui carboni ardenti» si legge in una nota. A condurlo saranno Maria Concetta Squillace e Mauro Scanferla, che conducono percorsi esperienziali dedicati alla crescita personale, alla consapevolezza, alla capacità di affrontare il cambiamento e al superamento dei limiti autoimposti. «Il nostro lavoro parte da un principio preciso: una persona può comprendere molte cose attraverso le parole, ma alcune trasformazioni diventano realmente significative quando vengono vissute attraverso un’esperienza concreta. Per questo utilizziamo metodologie che coinvolgono contemporaneamente corpo, mente, emozioni, respiro e azione, – spiegano Maria Concetta Squillace e Mauro Scanferla – abbiamo scelto il firewalking perché, in oltre trent’anni di esperienza, abbiamo visto quanto un’esperienza concreta possa lasciare una traccia profonda. Il nostro intento è creare situazioni nelle quali una persona possa incontrare se stessa attraverso l’esperienza. Insieme conduciamo il firewalking come un vero e proprio percorso di formazione esperienziale, nel quale la camminata sui carboni rappresenta il momento culminante di un processo molto più ampio». Appuntamento all’Hotel Ristorante Notre Maison, dalle 10.30 alle 20.30 ed il costo è di 180 euro dei quali 100 di caparra all’atto della iscrizione. Sarà anche possibile la pensione completa nella struttura o il solo pernottamento con prima colazione presso il B&B L’Abri de Vetan. Per informazioni e prenotazioni è sufficiente telefonarea a Luana Di Francesco al 338 1347041.