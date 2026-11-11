“Vivi, Lotta, Brilla”: tutto esaurito per la sfilata benefica a Verrès

VERRÈS (qdn) Sono state aperte martedì scorso, 3 novembre, sul sito barbaraeco.it, e sono andate esaurite nel giro di un’ora le iscrizioni per partecipare a “Vivi, Lotta, Brilla: una Sfilata per la Vita”, evento fashion solidale organizzato dall’associazione Barbara & Co in collaborazione con lo stilista valdostano Fabio Porliod che si terrà sabato 21 novembre dalle 18.30 nella Gallery del Polo culturale Brambilla, sede dell’Isiltep, a Verrès. “Mi vesto di libertà” è il tema scelto per questo appuntamento: sfileranno 14 donne che hanno affrontato o affrontano la sfida del tumore e 14 donne del personale medico-sanitario operante in Valle d’Aosta, che ogni giorno le supportano nel loro percorso di cura. Per l’occasione i vestiti confezionati da Fabio Porliod si uniranno all’arte di Chicco Margaroli e ai preziosi della Gioielleria Trossello. Durante la serata gli studenti dell’École Hôtelière di Châtillon saranno impegnati nell’accoglienza degli ospiti e nella preparazione e nel servizio del vin d’honneur conclusivo. Ospite speciale di questa edizione sarà Vladimir Luxuria. La serata sarà inoltre accompagnata dalle note della band Margine e dalla voce di Giulia Adamo. Al termine della serata sarà possibile effettuare una donazione libera a favore dell’associazione Barbara & Co. Saranno inoltre disponibili le stole in cashmere e modal e i twilly in seta realizzati con la grafica originale di Chicco Margaroli. I fondi raccolti saranno destinati a borse di studio a favore di figlie e figli di vittime di violenza e a progetti per migliorare la qualità della vita delle persone che affrontano un percorso oncologico.