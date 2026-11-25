AOSTA (qdn) In occasione della Giornata mondiale del diabete, sabato scorso, 14 novembre, i bambini e i ragazzi dell’Associazione Valdostana Diabetici Tipo 1 hanno trascorso un pomeriggio alla caserma dei Vigili del Fuoco di Aosta, insieme alle loro famiglie (foto), esplorando la caserma, osservando da vicino i mezzi utilizzati negli interventi e incontrando i cani dell’unità cinofila. Indossare i caschi, salire sulla scala e fare un giro sul camion nel piazzale della caserma, con tanto di sirene accese, è stato la ciliegina sulla torta. «Il nostro grazie di cuore va al Comando dei Vigili del Fuoco di Aosta e a tutti i vigili che ci hanno accolti e hanno dedicato il loro tempo ai nostri bambini e ragazzi. – si legge in una nota dell’associazione – Un grazie particolare a Manuel Cappellari, che ci ha accompagnati per tutta la visita». In serata una piccola delegazione dell’associazione ha partecipato a Issogne alla festa annuale dell’associazione “Le Frittelle di Giò e Martino”.