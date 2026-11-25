JOVENÇAN (qdn) Lunedì prossimo, 23 novembre, per la serie di conferenze “Les Lundis des Anciens Remèdes”, con Carlotta Minero Re, farmacista e naturopata, si terrà una serata dedicata a Santa Ildegarda di Bingen e all’attualità del suo pensiero. La conferenza approfondirà i principi della sua visione della cura, tra digiuno, preghiera e rimedi naturali, con particolare attenzione alle preparazioni più conosciute e ai rimedi tradizionali per la stagione autunnale e invernale. Si parlerà inoltre di responsabilità individuale, discernimento e della capacità di compiere scelte consapevoli nel proprio percorso di cura. La conferenza avrà inizio alle 18 nella sala consiliare del Comune di Jovençan. Il costo è di 6 euro a persona (4 euro per i soci). Nell’occasione sarà possibile rinnovare la propria tessera associativa. La prenotazione è obbligatoria contattando il 333 3589863 o scrivendo a info@anciensremedesjovencan.it.

Agli stessi contatti è possibile prenotarsi per partecipare al laboratorio esperienziale pratico dedicato alle preparazioni di Santa Ildegarda che si terrà sabato 28 novembre dalle 16 alle 18 alla Maison des Anciens Remèdes di Jovençan. Attraverso la riscoperta dei saperi e delle tradizioni legati a Santa Ildegarda di Bingen, l’incontro propone un approfondimento sulle preparazioni e sugli utilizzi tradizionali delle piante. Con un approccio pratico e divulgativo, l’attività offrirà un percorso tra conoscenza e sperimentazione, per avvicinarsi alle antiche pratiche erboristiche e al patrimonio di saperi che le accompagna. Il costo di partecipazione ammonta a 20 euro (18 euro per i soci del Centre d’Études Les Anciens Remèdes).